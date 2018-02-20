Развитие логистики усилит сегмент малого бизнеса

Рост потребительской активности регионов стал особенно заметным за последние два года, в 2018 году эта тенденция будет продолжаться. Такие данные приведены в исследовании Финансового университета при правительстве страны. Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие экономики РФ, а также устойчивый рост зарплат в течение всего года, что заметно отразится и на потребительской активности. Существенную роль в этом может сыграть развитие логистики.

В свою очередь, Минэкономразвития РФ отмечает, что наибольший вклад в рост конечного потребления внесли туристические поездки за границу и увеличившийся объем онлайн-покупок россиян. В 2017 году жители страны купили через сеть в два раза больше товаров, чем годом ранее. Вместе с потребительской активностью росли и другие экономические показатели. Например, Росстат подсчитал, что сфера транспортировки и хранения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,7 процента.

Данное явление, по мнению вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, является прямым следствием роста сегмента онлайн торговли, так как увеличивается количество покупателей, которым требуется доставка. Соответственно, хорошо организованная логистика способствует росту всей российской экономики и особенно развитию малого и среднего бизнеса (МСП). Взаимосвязь простая — онлайн продажи позволяют предпринимателям из сегмента МСП выходить не только на региональные, но и на весь федеральный рынок. Именно в этот момент вопрос организации сервиса по доставке встает наиболее остро, так как самостоятельно построить такую службу с нуля довольно проблематично. Осложняется все тем, что предложений на рынке грузоперевозок для предприятий малого и среднего бизнеса не много, поскольку большинство транспортных компаний имеют сеть, ограниченную несколькими регионами.

Тем не менее, некоторые логистические компании, помимо Почты России, имеют возможность доставлять товары по всей стране. Например, ограничений по географии доставки не имеет группа компаний «Деловые линии», которая заявляет о возможности доставки почти в 100 процентов населенных пунктов страны. В ближайшее время грузоперевозчик намерен расширить свою долю на рынке коммерческих перевозок, для чего открывает около 50 новых подразделений в городах России — чтобы удовлетворить запрос предприятий малого и среднего бизнеса на качественную и быструю доставку товаров. Предложение грузоперевозчика позволяет предпринимателям не задумываться над проблемой логистики, а заниматься развитием бизнеса. При этом риски, связанные с доставкой товара, перекладываются на транспортную компанию.