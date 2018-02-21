Интерпол отказался искать Родченкова

Интерпол не стал объявлять в международный розыск информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер», — отметил источник.

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9 февраля Родченков появился в эфире американского канала CBS в новом облике. Ученый пошел на этот шаг из-за боязни преследований со стороны российских властей. Адвокат Родченкова Джим Уолден уверен, что в случае возвращения в Россию его клиента ожидают пытки и смерть.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков перебрался в США. Спустя несколько месяцев после бегства он дал интервью The New York Times, в котором рассказал о якобы функционировавшей в России допинг-системе под контролем государства. По его словам, пробы российских олимпийцев на Играх в Сочи массово подменялись на «чистые».

Основываясь на показаниях Родченкова, Международный олимпийский комитет и WADA провели расследования, завершившиеся отстранением сборной России от Олимпиады в Пхенчхане. Отечественные спортсмены поехали на Игры-2018 под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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