Россиянам предложили способ избавиться от подаренных носков

Предприниматели запустили «Сервис утилизации подарков на 23 Февраля», позволяющий обменять подаренные женщинами носки, гели для душа и другие предметы на букеты цветов к 8 Марта. На него обратил внимание портал vc.ru.

«Все каждый год шутят над банальными подарками для мужчин 23 Февраля, но никто никогда не предлагает никакого решения. Мы решили закрыть эту проблему», — сообщили порталу авторы идеи Роман и Иосиф, отказавшись представиться полностью.

По их задумке, мужчины могут сдать носки, дезодоранты, гели для душа, бритвенные станки, пену для бритья и кружки, и все это с доплатой обменять на букет цветов, который курьер доставит 8 Марта. Ожидается, что таким образом они сэкономят: перед 8 Марта цветы дорожают.

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Накануне праздника сервис получил около 30 заявок, 23 февраля — около 20 (по данным на 13:00). По словам предпринимателей, их проект является прибыльным: они планируют заработать не меньше 50 тысяч рублей. Они пояснили, что закупают розы по цене ниже рыночной у своего партнера, а подарки, которые сдают мужчины, планируют продать на Avito.

Ранее российские активистки заявили, что намерены пожаловаться в прокуратуру из-за рекламного ролика сети магазинов бытовой техники DNS, выпущенного ко Дню защитника Отечества. По сюжету видео, недовольные подарками мужчины насильно отвозят женщин в лес и заставляют выкопать яму для ненужных вещей. Активистки усмотрели в этом нарушение статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства»).

На своей странице в Facebook директор сети Дмитрий Алексеев назвал собственную рекламу «идиотизмом маркетинга» и извинился перед всеми, кого оскорбило видео.

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