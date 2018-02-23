Фанаты «Спартака» ответят за драку с полицией в Испании

Перед судом за участие в беспорядках в испанском Бильбао предстанут четыре болельщика российского футбольного клуба «Спартак». Всего было задержано девять человек, сообщает ТАСС.

Представители испанской полиции рассказали, что во время беспорядков, прошедших перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком», один из представителей правоохранительных органов перенес инфаркт и скончался в больнице. Он не был травмирован во время драки, но отмечается, что в него со стороны фанатов «Спартака» был брошен файер.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что сотрудничают с полицией и выясняют все детали произошедшего. Задержание фанатов «Спартака» подтвердили в российском посольстве в Испании.

Ранее в пятницу сообщалось, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из Бильбао и московским «Спартаком» произошла драка с участием фанатов обеих команд. Испанские СМИ назвали зачинщиками болельщиков московского клуба. Среди задержанных фанатов «Спартака» оказался российский рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST.

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