Сирийская оппозиция понадеялась на Россию в восстановлении мира

Надежды на мирное возрождение Сирии связаны с политикой России. Об этом заявила одна из лидеров «астанинской» платформы сирийской оппозиции Ранда Кассис, передает ТАСС.

«Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) потеряла свои позиции в Сирии в результате усилий России. Я рассматриваю Россию как важнейшего гаранта политического урегулирования в стране, поскольку, на мой взгляд, она сегодня является единственной державой, способной принести Сирии стабильность», — заявила Кассис.

Материалы по теме Сирийский сбор Путин, Эрдоган и Рухани обсудили будущее

По ее словам, Москва приложила немалые усилия, чтобы собрать за одним столом переговоров различные политические силы Сирии. Прошедший в январе в Сочи конгресс представителей оппозиции вселил оптимизм в его участников и дал надежду на мир.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 2015 года по согласованию с официальными властями страны. Главным итогом операции стал разгром террористической группировки «Исламское государство». 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин дал приказ начать вывод войск из Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!