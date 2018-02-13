Разведка США заявила о неспособности сирийской оппозиции свергнуть Асада

Сирийская оппозиция более не способна свергнуть президента страны Башара Асада. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном в специальном комитете по разведке сената США.

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«Конфликт решительно изменился в пользу сирийского режима, позволив России и Ирану закрепиться внутри страны. Вероятно, силы оппозиции после семи лет вооруженного восстания более не способны свергнуть президента Башара Асада или устранить военное отставание», — отмечается в докладе.

Также разведка пришла к выводу, что у повстанцев, вероятно, сохраняются ресурсы для поддержания конфликта как минимум на протяжении следующего года.

11 декабря 2017 года источники газеты The New Yorker рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась с нахождением Башара Асада у власти до 2021 года. На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы.

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