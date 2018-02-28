Украинский фристайлист объяснил объятия с российским атлетом

Украинский спортсмен Александр Абраменко объяснил объятия с российским коллегой Ильей Буровым во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он рассказал изданию Укринформ.

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — заявил он.

Ранее на Украине выступили против объятий украинца и русского. «Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином...», — заявил руководитель Киевской организации партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской.

Фрийсталист Абраменко завоевал золотую медаль, Буров занял третью ступень пьедестала.

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