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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с чемоданом кокаина

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В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айресе полиция задержала гражданина России, пытавшегося провезти в багаже четыре килограмма кокаина. Об этом в своем Facebook написала министр безопасности республики Патрисия Булрич.

«После обнаружения 389 килограммов наркотика в школе при посольстве России в Аргентине власти республики усилили контроль по всей стране. Гражданин России сдал свой багаж в аэропорту Эзейса, в ходе тщательного контроля со стороны полиции было обнаружено четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно», — пояснила она.

Имя наркотрафикера не сообщается.

Газета Clarin выяснила, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Задержанный планировал вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa. По информации СМИ, в багаже 50-летнего россиянина было спрятано 3,526 килограмма наркотика.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной с Россией операции удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. По версии обвиняемых, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.

Ранее СМИ узнали, что к контролируемой поставке наркотиков может быть причастен самолет летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства.

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