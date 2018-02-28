В Минспорта отреагировали на запрет проведения соревнований в России

В Министерстве спорта России прокомментировали информацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что с 1 апреля не будут рассматриваться заявки на проведение международных соревнований от стран, где национальные антидопинговые агентства не соответствуют кодексу организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске», — говорится в заявлении.

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердил, что с 1 апреля 2018 года Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. При этом уже согласованные турниры отменены не будут.

Запрет может быть снят, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство.

27 февраля «Чемпионат.com» обратил внимание на изменения в кодексе WADA. Заявки от России не будут рассматриваться из-за несоответствия РУСАДА стандартам WADA.

В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах. Деятельность организации приостановлена с ноября 2015 года.

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