Сотрудники МЧС за 25 лет спасли девять миллионов человек

Российские спасатели за 25 лет осуществили гуманитарные операции в 80 странах мира и спасли жизни девяти миллионов человек. Об этом сообщил директор Агентства по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком» при МЧС России Юрий Бражников, сообщает ТАСС.

«Мы доставали людей из-под развалин, спасали от пожаров, поставляли гуманитарную помощь и спасали от голода», — заявил Бражников.

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Как сказано в поздравлении главы МЧС России Владимира Пучкова на сайте ведомства, в настоящее время российские спасатели активно сотрудничают со своими коллегами во многих странах мира под эгидой Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Материалы по теме В МЧС объяснили появление вероятных сценариев войны с Россией

«МЧС России под эгидой МОГО реализует проекты содействия международному развитию в ряде стран, включая Кубу, Тунис, Иорданию, Камерун, Сербию, Южную Осетию, Абхазию, Армению», — говорится в обращении.

«Являясь стратегическим партнером МОГО, Российская Федерация активно участвует в совершенствовании систем гражданской защиты на региональном, федеральном и международном уровнях», — подчеркивается в документе.

27 февраля двое пожарных спасли семью в Москве и погибли. Известно, что это были 33-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!