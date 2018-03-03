Медведева показала потайной российский флаг на куртках олимпийцев

jmedvedevaj / Instagram

Двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева показала в Instagram, что под длинным шарфом, который пришит к курткам российских олимпийцев, изображен триколор.

Фигуристка оторвала шарф от куртки и продемонстрировала нарисованный там флаг. «Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемые ощущения», — добавила она.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане россиянам, выступавшим в статусе «Олимпийские атлеты из России», было запрещено использовать экипировку, атрибутику и вещи в цветах национального флага. В созданной для них одежде применялись только красный и белый цвета, дополненные светло-серым оттенком.

На Играх-2018 российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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