«Оскар-2018» заинтересовал рекордно малое число зрителей

Церемонию вручения кинопремий «Оскар» в 2018 году посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По сравнению с предыдущим годом, число просмотров сократилось на 19 процентов (26,5 миллиона человек). При этом «Оскар-2017» также показывал наихудшие результаты — 34,3 миллиона человек, что являлось самым низким показателем с 2008 года.

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Церемония вручения «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. В главной номинации — «Лучший фильм» — победу одержала картина «Форма воды». Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за эту же ленту.

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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

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