Россиян призвали встречать огромную волну мигрантов

Глобальное потепление спровоцирует массовый наплыв мигрантов в Россию, рассказали эксперты на круглом столе «Известий», посвященном климатическим изменениям.

Специалисты отметили, что к концу XXI века глобальная температура поверхности Земли повысится, в оптимистичном сценарии, на 1,5 градуса Цельсия, и на 4 градуса — в пессимистичном. При этом в случае повышения температуры на 2 градуса доступа к пресной воде лишатся 300 миллионов человек, а на 3 градуса — три миллиарда.

«Без питьевой воды можно ждать огромных волн миграции населения по всему миру, в том числе в Россию. Недавние потоки беженцев на Ближнем Востоке (несколько миллионов человек) несравнимы с миграцией сотен миллионов. Это приведет к колоссальным изменениям в социальной и экономической ситуации в глобальных масштабах», — сказал директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов.

Его поддержал доцент факультета мировой экономики и мировой политики вуза Игорь Макаров: «Климатическая миграция будет нарастать. Она и сейчас идет. Миграцию из Центральной Азии в Россию все рассматривают как трудовую, но уже сейчас в ней есть экологическая и климатическая составляющая».

По его словам, «люди в узбекских селах сталкиваются с последствиями засух чаще и чаще, и не находят себе места в сельском хозяйстве. Они вынуждены мигрировать в свои города, где обостряется конкуренция на рынке труда. Это, среди прочего, усиливает миграцию в Россию».

В октябре 2017 года профессор Амстердамского университета Луиза Фреско назвала страны, климатические условия в которых могут улучшиться в результате глобального потепления. К ним Фреско отнесла Россию, Китай и Канаду. Летом того же года российские ученые показали, что к 2080-м годам глобальное потепление сделает Сибирь привлекательным местом для жизни.

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