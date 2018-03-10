Тренер шведских биатлонистов рассказал русским об их проблеме

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, в прошлом работавший в России, рассказал о том, что мешает российским спортсменам достигать высоких результатов. Интервью со специалистом вышло в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Считаю, что главная проблема в том, что вы не можете работать спокойно. Работать надо в тишине, в покое. Постоянно кто-то это все разрушает», — отметил 63-летний Пихлер в беседе с Дмитрием Губерниевым.

В супермиксте, состоявшемся ранее 10 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, шведская команда финишировала на 10-м месте. Россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли пятое место. Первыми стали французские спортсмены, вторыми — австрийцы. Тройку призеров замкнули норвежцы.

Немецкий специалист уже делился своими впечатлениями об опыте работы в России. В частности, во время Олимпиады в Пхенчхане Пихлер рассказал, что, по его мнению, главной проблемой в России является то, что «там все сражаются против всех».

Пихлер работал в женской сборной России по биатлону с 2011-го по 2014 год.

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