Немецкий тренер назвал главную проблему России

Бывший тренер российских биатлонисток Вольфганг Пихлер, представляющий на Олимпиаде в Пхенчхане сборную Швеции, рассказал о том, что он видит главной проблемой в России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вы думаете, в Швеции или Германии живут только хорошие люди, а в России только ленивые или вздорные? Процент негодяев, умных, честных, подлых по всей земле одинаков. Так же и в спорте. Главная проблема России в том, что там все сражаются против всех. Каждый с каждым. Всегда. Я общался с другими тренерами, работавшими в России, — у них то же мнение. Это ужасно, это проблема», — рассказал 53-летний специалист.

Сборная Швеции по биатлону добыла две медали на Олимпиаде-2018. Себастьян Самуэльссон финишировал вторым в гонке преследования, а Анна Эберг одержала победу в индивидуальной гонке.

В декабре 2017 года Пихлер не был аккредитован на посещение Игр в Пхенчхане, так как его бывшие подопечные Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были подвергнуты санкциям со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Позже МОК изменил решение относительно специалистов, не работавших на тот момент в России, и немецкий специалист получил приглашение на Олимпиаду.

Пихлер работал в женской сборной России по биатлону с 2011-го по 2014 год.

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