Горнолыжник принес России пятое золото на Паралимпиаде

Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золотую медаль в суперкомбинации среди стоячих спортсменов на Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итоговый результат Бугаева — 2 минуты 10,56 секунды. Второе место досталось французскому атлету Артуру Боше (с отставанием в 0,32 секунды). Тройку призеров замкнул новозеландец Адам Холл (+4,76 секунды).

Материалы по теме На вершине духа Российские паралимпийцы покорили мир. Их возможности безграничны

Золотая награда стала пятой для российских паралимпийцев на Играх. Выступающая в лыжном спорте и биатлоне Екатерина Румянцева завоевала в Пхенчхане уже три золотые медали. Еще одну высшую награду выиграла Михалина Лысова, став сильнейшей в гонке на 6 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Международный паралимпийский комитет допускает российских атлетов до соревнований в индивидуальном порядке из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Россия на Играх представлена делегацией в 75 человек. Из них 30 паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих.

Паралимпийские игры в Пхенчхане закончатся 18 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!