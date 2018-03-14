ФИФА запаниковала после призывов к бойкоту чемпионата мира в России

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) запаниковало от призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает AS.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки», — говорится в материале испанского издания.

По информации AS, президент ФИФА Джанни Инфантино напуган происходящим вокруг предстоящего турнира. «Нет никаких признаков, что напряженность ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — отмечается в статье.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни британские чиновники, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира в Россию в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

6 марта сообщалось о возможном бойкоте ЧМ английскими футболистами.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!