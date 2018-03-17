Скотленд-Ярд обозначил сроки расследования по «делу Скрипаля»

Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели, если не месяцы, заявил заместитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу. Об этом в субботу, 17 марта, передает РИА Новости.

«Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу», — говорится в документе.

По словам Басу, в настоящее время эксперты пытаются точнее установить маршруты передвижения Скрипаля и его дочери в день отравления.

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Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. От отравления они впали в кому.

По информации The Telegraph, вещество, которым был отравлен Скрипаль, находилось в чемодане его дочери.

Предположительно, отравляющим веществом был пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

После отравления Скрипаля Великобритания, Франция, Германия и США 15 марта выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить экс-сотрудника ГРУ и его дочь. Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала принять ответные меры и оказать на Лондон мощнейшее давление. Утром 17 марта российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, они должны покинуть страну в течение недели.

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