Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту покушения на россиянку Юлию Скрипаль и убийства бывшего заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

В случае с дочерью перебежчика Сергея Скрипаля расследование ведется по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Смерть Глушкова в российском СК квалифицировали как убийство.

«Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении СК не упоминается отец Юлии Скрипаль — бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, также пострадавший в результате отравления.

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Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. От отравления они впали в кому.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля и его дочь. Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала принять ответные меры и оказать на Лондон мощнейшее давление.

О смерти Николая Глушкова, друга и делового партнера олигарха Бориса Березовского, стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме со следами удушения. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище. Ему было 68 лет.

В 2017-м предпринимателя заочно осудили в России к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Березовским в 1990-х годах.

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