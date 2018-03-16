Российские олигархи в Лондоне испугались повторить судьбу Скрипаля

Богатые россияне, проживающие в Лондоне, усиливают свою охрану в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на консультантов олигархов.

Они сообщили изданию об увеличении спроса на личных охранников, круглосуточный доступ к медицинской помощи, проверку доставленных продуктов и личной обслуги. Известно также об одном богаче, заказавшем в свою квартиру систему фильтрации воздуха для ядерного бункера.

«Нам уже звонили полдюжины наших российских клиентов, спрашивали про телохранителей, дополнительную охрану домов и заказ еды», — сообщила управляющий директор одного из агентств недвижимости, также оказывающего консьерж-услуги миллионерам. «Они больше не пользуются привычной доставкой еды и покупают ее на вынос в разных местах, а воду пьют только из бутылок», — добавила она.

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Обеспокоенность проживающих в Лондоне россиян вызвали недавние инциденты с отравлением бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочери, а также смертью бывшего подельника Бориса Березовского Николая Глушкова.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в британском Солсбери. От отравления они впали в кому. 15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить мужчину. Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала ответные меры и мощнейшее давление на Великобританию.

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