Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду

Игроки клуба «СКА-Хабаровск», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), явились на местный избирательный участок и проголосовали, за что были вознаграждены метровым сэндвичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты голосовали на избирательном участке №147, расположенном в здании лицея «Ступени». В качестве сюрприза работники лицея преподнесли игрокам сэндвич длиною в метр. По сообщению пресс-службы, команда была приятно удивлена и не осталась в долгу. Футболисты сфотографировались и оставили автографы всем желающим.

Дальневосточный клуб выступает в РФПЛ не лучшим образом. Команда под руководством Рината Билялетдинова замыкает турнирную таблицу чемпионата и рискует начать следующий сезон выступлениями в Футбольной национальной лиге.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Голосование также проходит в консульствах и посольствах Российской Федерации по всему миру.

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