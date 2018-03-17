Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове

В Казани болельщики «Спартака» не смогли пронести баннер, посвященный актеру Олегу Табакову, на матч 23 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Рубина». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Первым внимание к баннеру в эфире телеканала «Наш Футбол» проявил комментатор Константин Генич. Позже стало известно, что баннер с ушедшим из жизни актером театра и кино был запрещен к проносу на «Казань-Арену» из-за неправильно оформленных документов. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Футболисты «Спартака» одержали победу в гостях 2:1. Голы в составе москвичей забивали Софьян Ханни и Луис Адриано.

4 марта фанаты «Спартака» заявляли, что президент «Локомотива» Илья Геркус не разрешил устроить согласованный с РФПЛ перформанс. Причиной тому стали опасения, что фанаты красно-белых могут пронести на стадион пиротехнику.

Табаков скончался 12 марта в возрасте 83 лет. Пресс-служба красно-белых выразила соболезнования, отметив, что актер являлся преданным поклонником «Спартака» с 1957 года.

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