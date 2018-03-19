Названо количество положительных допинг-проб в сборной России по футболу

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о допинг-проверках в сборной России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Все пробы российских игроков — порядка 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы», — заявил Безуглов.

Материалы по теме И так дома посидят Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет

Врач отметил заслугу вице-премьера, бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. «Он постоянно нас собирал и говорил: встречайтесь, объясняйте, образовывайте, пугайте, делайте что хотите, но чтобы никакого допинга в футболе не было», — отметил специалист.

17 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала игроков российской сборной «чистыми». Перепроверке подверглись пробы спортсменов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016. В начале марта тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что допинг-офицеры запросили список игроков, которые будут участвовать в чемпионате мира 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!