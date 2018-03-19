Спорт
 
Результаты выборов президента России→
Последние новости
В Лондоне назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля
Школьный учитель покрыл лицо татуировками
Весна неторопливо придет в Москву  
Подтвердилось создание «российского ФБР»
Описана миссия США на Луну без России
Сорвавшийся с высоты акробат цирка Запашного умер
Дети изобретательно отомстили отбирающей телефоны матери
Британца посадили в тюрьму за трансляцию секса в прямом эфире
Польша воспользуется делом Скрипаля для блокировки «Северного потока-2»
Панин выложил голое селфи с женщиной в ванной

Названо количество положительных допинг-проб в сборной России по футболу

Перейти в «Мою Ленту»
Эдуард Безуглов

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о допинг-проверках в сборной России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Все пробы российских игроков — порядка 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы», — заявил Безуглов.

Врач отметил заслугу вице-премьера, бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. «Он постоянно нас собирал и говорил: встречайтесь, объясняйте, образовывайте, пугайте, делайте что хотите, но чтобы никакого допинга в футболе не было», — отметил специалист.

17 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала игроков российской сборной «чистыми». Перепроверке подверглись пробы спортсменов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016. В начале марта тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что допинг-офицеры запросили список игроков, которые будут участвовать в чемпионате мира 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ФИФА пошутил над допингом в сборной России по футболу
Черчесов предложил внести допинг-офицеров в заявку сборной России
Российских футболистов признали «чистыми»
Другие материалы рубрики
Спорт00:13Сегодня

Хруст и трепет

В рестлинге тоже случаются смерти. И это страшно
13:35Сегодня

Мэйуэзер станет бойцом MMA

10:07Сегодня

Месси собрался на ЧМ в Россию и загрустил

06:0210 марта

Официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года представили на YouTube

Спорт00:0110 марта

Слоны в поле

В Берлине стартовал Турнир претендентов на шахматную корону
11:43Сегодня

Российские спортсмены стали жертвами африканского допинг-мошенничества

21:3218 марта

Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию

20:0710 марта

Российскому бойцу UFC отказали во въезде в США

Спорт04:2118 марта
Александр Волков

Отомстил за Емельяненко

Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
18:1018 марта

Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира

08:02Сегодня

Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о преимуществах США перед Россией

15:0118 марта

Неймар потребовал у ПСЖ миллионы

Россия
Владимир ПутинМоржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Как в России прошли выборы президента
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Кремль оценил уровень сплоченности населения
Бывший президент России поздравил Путина с победой
Сбривший усы Песков затруднился с советом проигравшему спор Грудинину
Кремль отказался считать конфликт с Лондоном фактором влияния на дела России
Все материалы
Мир
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Германия предсказала развитие отношений с Россией после переизбрания Путина
В Лондоне назвали абсурдными заявления России о непричастности к делу Скрипаля
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Вашингтон проголосовал за Путина
США установили прямой секретный канал связи с Северной Кореей
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Саудовская Аравия уравняет зарплаты мужчин и женщин
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Twitter запретит рекламу криптовалют
Польша воспользуется делом Скрипаля для блокировки «Северного потока-2»
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Россияне объяснили свою любовь к микрокредитам
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В криминальном мире объявился вор-ликвидатор
Подтвердилось создание «российского ФБР»
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
Суд арестовал квартиру и деньги бывшей жены Джигарханяна
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Полетел крупнейший в мире авиадвигатель
Описана миссия США на Луну без России
Главком ВМФ рассказал о самых мощных российских подлодках
Найдена последняя работа Хокинга
Все материалы
Спорт
Хруст и трепет
В рестлинге тоже случаются смерти. И это страшно
Названо количество положительных допинг-проб в сборной России по футболу
Мэйуэзер станет бойцом MMA
Месси собрался на ЧМ в Россию и загрустил
Российские спортсмены стали жертвами африканского допинг-мошенничества
Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Все материалы
Культура
С широко открытым ртом
Секреты лучших снимков знаменитостей от главного фотографа Голливуда
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Панин выложил голое селфи с женщиной в ванной
Сорвавшийся с высоты акробат цирка Запашного умер
Назван лучший фильм серии «Звездные войны»
Доктор Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление со стороны фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Facebook уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей
Умер ставший международным мемом кот-пианист
Хозяйка спустя пять лет нашла кошку у соседей и растрогала пользователей сети
Одежда с аномально узкой талией взбесила женщин со средней фигурой
Все материалы
Ценности
Режь свою линию
Почему шрамы, ампутации и пирсинг — это страшно модно
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Мужчину посадили в тюрьму за уничтожение компьютера с собачьей порнографией
Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе
Обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
В Калифорнии продадут «умный» гараж с коллекцией суперкаров
Названы рублевые цены на Mitsubishi Eclipse Cross
Дважды уникальный Ferrari выставили на продажу
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы