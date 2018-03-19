Подтвердилось создание «российского ФБР»

В России появится аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР) — единый орган, созданный на базе Следственного комитета России (СКР) путем слияния следственных подразделений МВД и ФСБ. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова.

«Работа над соответствующим законопроектом уже идет. Это логично, чтобы не было ситуации как в басне "Лебедь, рак и щука", когда все тянут в разные стороны. Будет единоначалие. Мы единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую президенту России», — объяснил он.

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Ранее о реформе, предполагающей создание «российского ФБР», сообщили СМИ. По опубликованным данным, все следственные подразделения будут переданы СКР. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе (ФТС) и продолжат осуществлять свои функции в рамках работы указанных ведомств.

Законопроект предусматривает и изменение роли Генеральной прокуратуры: гособвинитель будет вводиться в дело не при утверждении обвинительного заключения, как сейчас, а с момента ареста подозреваемого. Изменение в органах следствия, предположительно, скажется на расстановке сил в блоке правоохранительных органов и потребует усиления надзора со стороны Генпрокуратуры.

Как сообщил «Ленте.ру» высокопоставленный источник в органах государственной власти, не все силовики согласны с расставанием со следствием. Против выступает и Генпрокуратура: ведомство Юрия Чайки считает необходимым вернуть следствие себе, как это было до 2011 года.

«Одновременно готовятся разные законопроекты, и тот, что пишут на Техническом (где расположено здание СКР — прим. «Ленты.ру»), — только один из них. Решение будет принимать президент. Пока даже предварительные варианты в органах государственной власти России официально не появлялись, поэтому говорить о создании единого следственного органа как о состоявшемся решении преждевременно», — подчеркнул наш источник и заметил, что не следует считать единый следственный орган аналогом ФБР.

«Федеральное бюро расследований в США имеет весьма ограниченные полномочия и не подменяет собой, например, следственные органы секретной службы министерства финансов, службу коронеров, министерство внутренней безопасности и другие аналогичные структуры. Вообще построение правоохранительной системы в России и в США принципиально разное. Проект, задуманный Бастрыкиным, по сути уникален», — считает источник «Ленты.ру».

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