В столичном главке СКР сообщили о росте раскрываемости особо тяжких преступлений

Раскрываемость особо тяжких преступлений, совершенных в столице, за 2016 год выросла. Об этом на коллегии московского главка Следственного комитета сообщил его начальник Александр Дрыманов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дрыманов отметил, что раскрываемость убийств за 2016 год составила 84,5 процента (за 2015-й — 75,8 процента). Остались нераскрытыми 46 убийств (сокращение на 39,5 процента). Раскрываемость причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего, достигла 86,6 процента (77,6 процента в 2015-м). Нераскрытым остался 21 случай, что дало сокращение на 34,4 процента.

По изнасилованиям раскрываемость достигла 95,3 процента (84,5 процента в предшествующий период), не раскрыты восемь случаев (сокращение на 70,4 процента). «Хочу отметить, что это самый высокий процент с момента работы следственного управления», — подчеркнул Дрыманов.

К особо тяжким преступлениям относятся статьи уголовного кодекса, по которым предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Это, в частности, все пункты статьи 105 («Убийство»), а также ряд пунктов статей 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 131 («Изнасилование»), содержащих отягчающие обстоятельства.

В августе 2016 года пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве сообщала, что в первом полугодии на территории города показатель раскрываемости убийств составил 91,4 процента, изнасилований и покушений на изнасилование — 97,9 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 94,6 процента.