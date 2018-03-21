Из Пенсионного фонда уволят тысячи сотрудников

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен сократить более девяти тысяч сотрудников к 2022 году и закрыть две трети территориальных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы расширенного заседания правления ПФР.

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По данным агентства, в ближайшие четыре года под сокращения попадут порядка восьми процентов сотрудников, а количество сотрудников снизится со 109 тысяч до 100 тысяч человек. Территориальных органов останется «менее 500» — к концу 2017 года их в России насчитывалось 1,5 тысячи.

В пресс-службе ПФР сообщили, что сокращения сотрудников и количества территориальных органов стали возможны благодаря цифровизации работы фонда и запуску сервисов электронных услуг, например, личного кабинета на сайте ПФР.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Сбербанк уволил 8,8 тысячи человек. При этом прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год выросла на 38,2 процента, до 748,7 миллиарда рублей. В кредитном учреждении сообщили, что сокращения обусловлены стратегией банка.

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