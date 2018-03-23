Блогер сбил женщину с ног пинком и заплатил за это

24-летнего пранкера из Испании обязали выплатить 60 тысяч евро (более 4 миллионов рублей) после того, как он нанес ощутимый вред здоровью женщине, ставшей жертвой его жестокой шутки. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

В 2015 году житель Барселоны Марио Гарсиа Монтеалегре (Mario Garcia Montealegre) решил записать вирусный ролик. Поставив своего друга в качестве оператора на пешеходном переходе, он подкараулил 48-летнюю женщину и ударил ее сзади ногой.

В результате полученных многочисленных повреждений рук и ног потерпевшая пребывала на больничном 75 дней.

Жертва пранка обратилась в местную полицию. Правоохранительные органы распространяли ролик, сопровождая его комментарием «Помогите нам поймать этого человека, он считает, что можно нападать на невинных людей». Когда видео опубликовали в социальных сетях, Монтеалегре сам пришел в участок.

Спустя три года судебный процесс завершился: агрессор согласился выплатить женщине 60 тысяч евро в качестве компенсации. Обвиняемый настоял именно на этой сумме, несмотря на то, что изначально прокуроры потребовали несколько меньшие выплаты — 45 тысяч евро.

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