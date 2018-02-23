Подросток неудачно подружился в сети и стал жертвой опасной шутки

Подросток, автор канала Rolly ranchers Питер Варади стал жертвой шутников, которые вызвали к нему домой полицию. Такие шутки уже заканчивались гибелью людей, сообщает The Daily Dot.

В начале февраля подросток стримил игру Fortnite и случайно попал в одну команду со своим «коллегой» под ником Cizzorz. Последний попросил своих фанатов подписываться на Варади, благодаря чему тот получил более 100 тысяч новых фолловеров за несколько дней. Мальчик даже записал благодарственное видео по этому поводу.

Однако вскоре после этого в его дом внезапно ворвались полиция и скорая. Сотрудникам экстренных служб позвонили и сказали, что Варади и его мать планируют покончить с собой. Звонивший назвал адрес подростка, хотя, по утверждению самого блогера, он его никому не называл.

«Я боюсь, что они [организаторы пранка] могут повторить это снова. Возможно, меня могут застрелить или сделать что-то похожее», — поделился Варади. Однако он подчеркнул, что пока не планирует прекращать стримы.

Подобные пранки, получившие название «сваттинг» (swatting, от аббревиатуры SWAT), стали популярны в США. Зрители-юмористы или недоброжелатели вызывают наряд полиции на адрес блогера, чтобы посмотреть на его реакцию в прямом эфире. Иногда розыгрыши заканчиваются плачевно: в декабре 2017 года из-за поступившего от пранкера звонка полицейские застрелили невиновного человека в его собственном доме.

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