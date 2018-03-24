Загитовой после провала на чемпионате мира посоветовали меньше есть

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Алина Загитова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане. Специалистка поделилась своим мнением в эфире Первого канала, ее цитирует Sports.ru.

«С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет — просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация», — пояснила Тарасова.

24 марта Загитова трижды упала во время исполнения произвольной программы. Будучи на втором месте после короткой программы, из-за неудачи 15-летняя россиянка растеряла преимущество и опустилась на пятую строчку в зачете.

Сама спортсменка уже комментировала свою диету. 22 марта Загитова признала, что подросла и старается поменьше есть.

Фигуристка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую и серебряную медали. Золото 15-летняя спортсменка выиграла в индивидуальных соревнованиях, а серебро — в командном турнире.

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