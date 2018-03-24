Загулявшим в баре игрокам сборной России предложили «нажраться»

Игроки сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш могли бы «нажраться с горя» в баре после поражения от команды Бразилии. Такое мнение выразил тренер Валерий Овчинников, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Они там пили-ели, не употребляли алкоголь. Хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя. Такая вечеринка по принципу "встречаемся через сутки"», — заявил Овчинников.

Материалы по теме Отстояли на три Бразилия разгромила Россию. Не помогли даже снег и холод

Ранее 24 марта сообщалось, что Рауш и Нойштедтер были замечены в баре-ресторане в центре Москвы после поражения от Бразилии со счетом 0:3. В Российском футбольном союзе заявили, что всем игрокам дали возможность провести время с родными и близкими, однако в итоге решили оштрафовать защитников за поведение, которое «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений». Футболисты принесли свои извинения.

Встреча с бразильцами прошла 23 марта в «Лужниках». Нойштедтер весь матч провел на скамье запасных, а Рауш не попал в заявку на игру.

Овчинников работал в нескольких советских и российских клубах. Ему дали прозвище Борман.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!