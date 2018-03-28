Месси бросил сборную

@TrueSccrLife / Twitter

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не стал досматривать товарищеский матч его национальной команды против Испании и покинул трибуны при счете 1:6. Видео опубликовано в Twitter @TrueSccrLife.

Сам 30-летний футболист не принимал участия во встрече и смотрел за происходящим с трибун. После шестого мяча в ворота Вильфредо Кабальеро нападающий Барселоны поднялся и покинул свое место

Сборная Аргентины 27 марта крупно уступила команде Испании. Хет-триком в составе испанцев отметился полузащитник мадридского «Реала» Иско. Остальные голы в ворота Аргентины забили Диего Коста, Тьяго Алькантара и Яго Аспас. Единственный мяч в составе аргентинцев записал на свой счет Николас Отаменди.

В составе сборной Аргентины Месси провел 123 встречи и забил 61 мяч.

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