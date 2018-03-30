Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине

Химик Леонид Ринк, который участвовал в разработке нервно-паралитического вещества «Новичок», во время допроса по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в Москве в 1995 году несколько раз менял показания о пропаже яда, использованного в преступлении. Об этом пишет Republic со ссылкой на четыре протокола опроса.

Ринк до 1997 года возглавлял одно из подразделений лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) «Шиханы» и, по словам другого химика Владимира Углева, примерно с 1985 года участвовал в изучении класса веществ «Новичок». Он был ключевым свидетелем по делу об убийстве.

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Следствие установило, что профессор изготовил ядовитое вещество. Так, в 1996 году сотрудники ФСБ обнаружили в его сейфе на рабочем месте материалы спектроскопического анализа сильнодействующего яда. Ринк утверждал, что после спектроскопии он уничтожил вещество, но доказать это не смог. Химика не привлекли к уголовной ответственности, потому что на тот момент это было юридически невозможно: яд был новым и не входил в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. За нарушение секретности его лишили допуска к гостайне и уволили из института. Три года спустя выяснилось, что Кивелиди умер от того же вещества, спектры которого нашли в сейфе профессора.

В материалах расследования также упоминалось, что, по информации управления ФСБ по Саратовской области, спустя полтора месяца после отравления Кивелиди ученый в Москве передал яд неким чеченцам. Это отравляющее вещество типа VX — один из самых токсичных химикатов — он втихую синтезировал осенью 1994 года и расфасовал в восемь-девять ампул. За продажу его тогда не судили по неизвестной причине. Издание пишет, что, получив такой компромат на Ринка, спецслужбы могли завербовать его. В таком случае профессор дал бы любые показания по делу Кивелиди, которые могли попросить сотрудники ФСБ.

В конце 1999 года после обнаружения спектрограммы в сейфе ученого, его в первый раз допросили по делу о смерти банкира. Тогда Ринк рассказывал, что в 1970-х синтезировал внешне похожее на VX фосфорорганическое вещество амитон. Его он хранил в ампуле в гараже рядом с такой же пробиркой с ядом, потом он якобы перепутал их и отдал отравляющее вещество при демонстрации представителю Deutsche Bank.

Согласно второй версии, которую химик озвучил через четыре дня, вместо пестицида он по ошибке продал вещество бывшему бойцу рижского ОМОНа Артуру Таланову. «Впоследствии вторую ампулу, которую я считал отравляющим веществом, я реализовал иным лицам в связи с имевшимся у меня долгом, о чем давал показания по другому уголовному делу по факту несанкционированного синтеза отравляющих веществ», — говорил Ринк.

Третья версия от 16 февраля 2000 года была самая подробная и стала основной. Главным героем в ней был знакомый химика по фамилии Рябов, который вращался в криминальных кругах, хотел отравить человека, требовал от профессора яд и угрожал ему. Вещество для него синтезировала в лаборатории по просьбе Ринка его коллега Кошелева, которой нужны были деньги. Она думала, что выполняет заказ для «воинской части, которая работала с институтом много лет». Якобы именно от этого вещества и остались в сейфе спектры, которые потом нашли силовики.

В августе 2006 года появилась четвертая, последняя версия. Тогда химик рассказал, что передал ампулу с обычным ядом Таланову для убийства собаки, но яд не сработал, и омоновец потребовал другой.

Боец рижского ОМОНа тоже часто менял показания. Сначала он говорил, что ему нужен был яд, чтобы решить конфликт с бандитами в Риге, но он не подействовал. Через месяц он утверждал, что Ринк дал ему две ампулы, которые надо было смешать. В итоге вещество не подействовало, и второй экземпляр ученый отдал другу Таланова Юрию Ермоленко, который передал его убийце предпринимателя. Позднее Ермоленко говорил, что сотрудники милиции заставили его выдумать эту историю.

Основываясь на материалах расследований ФСБ и прокуратуры, Republic подсчитал, что всего Ринк должен был выкрасть из лаборатории от девяти до четырнадцати ампул, или 2,25-3,27 грамма «Новичка». Такими количествами вещества можно было бы отравить более четырех тысяч человек.

Кивелиди и его секретарша Зара Исмаилова были отравлены ядом, нанесенным на трубку телефона в кабинете банкира, и через несколько дней скончались. Суд признал виновным партнера бизнесмена — Владимира Хуцишвили. В 2007 году он получил девять лет колонии и позднее вышел на свободу по УДО. Ринк избежал наказания по неизвестной причине. Таланова и Ермоленко не судили, поскольку они якобы не знали о готовящемся преступлении.

В британском городе Солсбери 4 марта были госпитализированы в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон сообщил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвинил в случившемся Москву.

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