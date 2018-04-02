Григорий Ивлиев возглавит мегарегулятор в сфере интеллектуальной собственности

На базе Роспатента будет создана новая структура по цифровым правам — мегарегулятора в сфере интеллектуальной собственности. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе совместной коллегии Минэкономразвития и Роспатента, а также при участии заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, сообщает пресс-служба Роспатента.

Отмечалось также, что часть полномочий у ряда министерств будут отозваны и переданы новому ведомству.

Возглавит новую структуру глава Роспатента Григорий Ивлиев.

