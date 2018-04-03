Российская скелетонистка пожалела Родченкова

Российская скелетонистка Елена Никитина, пропустившая Олимпиаду в Пхенчхане, рассказала о своем отношении к бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Слова спортсменки передает Sport24.

В ответ на вопрос об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Никитина отметила, что испытывает к нему жалость.

«Может, ему угрожали. Или его семье. Во-вторых, в последнее время слышала много историй о нем от людей, которые знали его лично. Он же больной человек», — сказала 25-летняя спортсменка, добавив, что «на больных не обижаются».

Никитина не приняла участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала, разразившегося при участии Родченкова. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал спортсменку и потребовал вернуть медали. Позднее Спортивный арбитражный суд ее оправдал.

К соревнованиям не были допущены и другие российские атлеты. Причины недопуска МОК официально не сообщил. Российские спортсмены на Играх выступали под олимпийским флагом.

Никитина становилась бронзовой призеркой Олимпиады в Сочи. Также на ее счету две победы в чемпионате Европы.

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