Против футбольного клуба открыли дело за флаг ДНР на трибунах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении итальянского клуба «Рома» из-за флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), появившегося на трибунах стадиона в Риме во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Об этом сообщает президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

Он поблагодарил УЕФА за оперативную реакцию. «Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА», — заявил чиновник.

Павелко выразил надежду, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE (Организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе — прим. «Ленты.ру»). «Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации», — отметил он.

Комитет УЕФА рассмотрит вопрос 31 мая.

В конце декабря 2017-го ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших в составе команды ДНР.

Вооруженные столкновения в Донбассе начались в 2014 году вследствие смены власти в Киеве и массовых протестов в Донецкой и Луганской областях. После провозглашения о создании ДНР и ЛНР Киев начал силовую операцию. На территории региона действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок ДНР.

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