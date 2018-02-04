В логотипе Лондонского марафона углядели отсылку к ДНР и ЛНР

Компания Nike опубликовала на своем сайте логотип Лондонского марафона с надписью LDNR. Пользователи Twitter увидели в этом отсылку к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

LDNR — сокращение от слова Londoner («лондонец»). Nike начал кампанию под слоганом «Будь готов показать, что никто не может победить лондонца».

Лондонский марафон проводится каждую весну начиная с 1981 года. Он входит в число шести самых престижных забегов в мире наряду с соревнованиями в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно на дистанцию выходят около 40 тысяч человек.

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