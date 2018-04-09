Российский школьник напал на стену и погиб под завалами

В Саратовской области 14-летний школьник погиб под обрушившейся кирпичной стеной, на которой он отрабатывал удары кулаками. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 9 апреля.

«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, изучаются условия жизни и воспитания ребенка», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура также проводит проверку по факту гибели школьника. Уточняется, что инцидент произошел еще в субботу, 7 апреля, на территории заброшенного склада зерна в Дергачевском районе. Подросток пришел туда с двумя одноклассниками.

«Установлен собственник фирмы (на территории которой стояла стена — прим. «Ленты.ру»), приняты меры реагирования», — подчеркивается в сообщении регионального надзорного ведомства.

В комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве области уточнили, что погибший подросток учился в восьмом классе, передает РИА Новости.

31 мая прошлого года обвалившаяся кирпичная стена придавила 13-летнего школьника из Ивановской области, гулявшего по территории заброшенного завода. Спасатели извлекли подростка из обломков и передали работникам скорой помощи. В результате происшествия он получил переломы обеих ног и руки.

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