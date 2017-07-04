Едва не погибшие от взорвавшегося костра молодые люди стали героями сети

Видео: Gesali Diferg / YouTube

Группа молодых людей решила поджечь в горной местности груду досок. Они обильно полили их жидкостью для розжига, однако один из парней поторопился и бросил факел слишком рано, после чего произошел взрыв, из-за которого его друзья чуть не погибли. Видео взрыва собрало на YouTube больше 600 тысяч просмотров и стало вирусным в сети. Ролик заинтересовал посетителей крупнейшего в мире развлекательного портала Reddit.

Пользователи считают, что взрыв стал следствием легкомысленного обращения с жидкостью для розжига. Безрассудность героев ролика поразила посетителей YouTube. Некоторые из них замечают, что у молодых людей было достаточно времени, чтобы отойти в сторону и поджечь доски, не подвергая при этом свою жизнь опасности. Другие отметили, что поступок достоин премии Дарвина, которую вручают за самые нелепые смерти.