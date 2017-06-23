Автор странных вирусных роликов вернулся спустя четыре года с новым творением

Видео: David Lewandowski / YouTube

Кинорежиссер Дэвид Левандовски (David Lewandowski) спустя четыре года молчания опубликовал новый ролик о похождениях бесполых резиновых человечков. Об этом пишет The Verge.

В 2011 году Левандовски впервые показал ролик под названием «Поход в магазин», в котором неестественно пластичные и безликие трехмерные компьютерные модели людей гуляли по улицам. Ролик набрал более 27 миллионов просмотров. В 2013 году он выпустил продолжение о жизни своих героев, эпизод «Опоздание на встречу», который собрал 30 миллионов просмотров.

В свежем видео кинорежиссер представил, что бы было, если бы его странные персонажи проголодались и побежали за суши.