Ямальцы полюбили общаться с чиновниками

Ямальцы стали чаще писать губернатору и правительству, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Отмечается, что за первые три месяца с нового года в адрес губернатора и членов правительства поступило 1655 обращений, что на 2,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа поступивших обращений почти половина электронные — 803 (48,5 процентов), устные — 494 (29,9 процентов), письменные — 358 (21,6 процентов).

Наибольшее количество обращений, поступающих в адрес губернатора и членов правительства округа, связано с жилищными проблемами: заявители обращались по вопросам предоставления жилья в округе и за его пределами, переселения из ветхого и аварийного жилья, проведения ремонтных работ в жилых помещениях.

Каждый десятый вопрос касался социальной сферы: ямальцев волнуют социальное обеспечение и страхование, оказание материальной помощи, предоставление социальных услуг, выплаты пособий, пенсий, материальной помощи льготным категориям граждан.

92 процентов обращений поступило от жителей округа и 8 процентов — от представителей других субъектов России и даже других стран. Чаще остальных обращались жители Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского района, реже всех – жители Красноселькупского и Приуральского районов.

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