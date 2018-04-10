Двукратный чемпион мира по хоккею выехал на встречку и пожалел

Автохамы Красноярска / YouTube

Двукратный чемпион мира по хоккею и нападающий клуба Высшей хоккейной лиги «Сокол» Александр Семин стал участником дорожного конфликта в Красноярске. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале «Автохамы Красноярска».

На ролике видно, как пикап Toyota, за рулем которого находился Семин, выезжает на встречную полосу. Путь ему преграждает автомобиль автора видео. Сперва из машины выходит пожилой мужчина, в котором пользователи соцсетей узнали отца хоккеиста — президента Федерации хоккея Красноярского края Валерия Семина. После этого вышел и сам хоккеист. Тем не менее, второй водитель не стал пропускать нарушившего ПДД спортсмена, вынудив того вернуться в правый ряд.

В составе национальной сборной Семин провел 48 матчей и забросил 15 шайб. Вместе с российской командой он дважды становился чемпионом мира — в 2008 и 2012 году.

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