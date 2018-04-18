Чемпион UFC уверовал в непобедимость Нурмагомедова

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Дэниел Кормье считает, что никому не под силу победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова 39-летнего американца приводит MMA Fighting.

«Он тот самый парень, который ни разу не проиграет», — заявил Кормье, добавив, что в настоящий момент никто не знает, как нужно драться против Нурмагомедова.

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По мнению Кормье, ирландец Конор Макгрегор также входит в число тех, кому не под силу справиться с 29-летним россиянином по прозвищу «Орел».

«Думаю, бой состоится. Из-за денег. Для Макгрегора это будет самый важный поединок. Своим безумным поступком он создал интерес. На ринге его повалят и разобьют», — заключил 39-летний американец.

15 апреля стало известно, что одним из претендентов на бой с россиянином стал американец Дастин Порье. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

После победы над Элом Яквинтой на UFC 223 Нурмагомедов стал чемпионом в легком весе. Перед событием Макгрегор совершил нападение на автобус с бойцами. Некоторые из находившихся в транспорте получили ранения и не были допущены до своих поединков. Ирландец в итоге сдался полиции, потом его отпустили под залог.

В активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения в боях смешанного стиля.

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