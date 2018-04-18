Назван самый бедный регион России

Среди российских регионов лидирующую позицию по уровню бедности среди населения стабильно занимает Республика Тыва, где почти каждый второй находится за чертой бедности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина.

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«Традиционно это Республика Тыва. Там доходы почти половины населения ниже регионального прожиточного минимума. Также к бедным территориям можно отнести Алтай, некоторые регионы Кавказа», — отметила Гришина.

По данным Росстата, в 2016 году в стране насчитывалось 19,6 миллиона бедных. Так, 42,1 процента населения Тывы имели доход ниже прожиточного минимума. Следом шли Ингушетия с 32 процентами и Калмыкия с 31,2 процента. В Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области бедным был каждый четвертый житель. Данных за 2017 год пока нет.

Согласно результатам проведенного в мае 2017 года опроса ВЦИОМ, каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду. Еще треть опрошенных сообщили, что не могут позволить себе новую одежду.

В январе депутаты Госдумы отклонили законопроект фракции КПРФ о помощи гражданам, оказавшимся за чертой бедности. Коммунисты предлагали за счет федерального бюджета ежемесячно переводить на счета малоимущим деньги для покупки продуктов, лекарств, медицинских изделий, а также на оплату товаров и услуг, перечень которых определен правительством.

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