Во Владивостоке избавились от затравленного фанатами тренера-мема

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Григоряном ввиду неудовлетворительных спортивных результатов команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

После ухода Григоряна с поста исполняющим обязанности назначат Александра Алферова, который работал старшим тренером в штабе эпатажного наставника.

Член правления клуба Дмитрий Друян отметил, что «Луч-Энергия» рассталась с Григоряном из-за неудовлетворительных спортивных результатов в весенней части чемпионата. Команда набрала 8 очков в 8 матчах. При этом, как подчеркивает Друян, у команды есть потенциал, чтобы показывать более высокий уровень игры.

Функционер также допустил, что на плачевную ситуацию в клубе повлиял и конфликт Григоряна с болельщиками «Луча».

«Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», — добавил он.

19 апреля Григорян назвал ряд болельщиков «Луча» «людишками». До этого наставник заявлял, что направил запрос в ФСБ с целью наказать обидчиков.

15 апреля во время гостевого матча ФНЛ против воронежского «Факела» в сторону Григоряна был брошен петух. Зачинщик был задержан. Им оказался болельщик «Луча». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза запретил болельщику посещать стадион в течение шести месяцев.

Григорян известен своими высказываниями. Некоторые из них растиражировались в интернете, став мемами. Одним из таких мемов стало выражение «вандевульфно», сказанное Григоряном еще в бытность тренером махачкалинского «Анжи».

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