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Тренер-мем дошел до ФСБ из-за петуха

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Александр Григорян

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян обратился в ФСБ с целью разобраться с болельщиком, который во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бросил в его сторону живого петуха. Об этом сообщает Sport24.

Григорян подчеркнул, что по его мнению, случившееся является спланированной и проплаченной акцией. 51-летний специалист обратился в ФСБ и другие правоохранительные органы.

«Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое — на мою любовь к футболу», — заявил он.

17 апреля на заседании КДК РФС было принято решение запретить бросившему петуха болельщику посещение матчей. Запрет будет действовать шесть месяцев.

15 апреля во время гостевого матча ФНЛ против воронежского «Факела» в сторону Григоряна был брошен живой петух. Зачинщик, которым оказался болельщик команды Григоряна, был задержан.

51-летний специалист пользуется репутацией тренера-мема. Его слово «вандефульно», сказанное в послематчевом интервью в бытность тренером «Анжи», стало популярно в сети.

Григорян неоднократно работал с командами на Дальнем Востоке. Нынешний приход в «Луч-Энергию» — уже второй в его карьере. Также специалист возглавлял и другой клуб региона — «СКА Хабаровск». Единственным клубом Российской футбольной премьер-лиги в карьере Григоряна был махачкалинский «Анжи».

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