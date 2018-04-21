Российскую велогонщицу насмерть сбил 17-летний водитель без прав

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В субботу, 21 апреля, 24-летняя Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке. Автомобиль, по вине которого произошло ДТП выехал на встречную полосу, за рулем находился 17-летний водитель без прав на управление машиной.

Отмечается, что врачи пытались реанимировать спортсменку на месте аварии, но она скончалась, получив несовместимые с жизнью травмы.

«Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося», — заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

В 2012 году Лидия Плужникова в паре с Дарьей Шмелевой стала чемпионкой мира среди юниоров, установив мировой рекорд (34,155 секунды) в командном спринте.