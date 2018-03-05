Победитель «Тур де Франс» оказался астматиком-обманщиком

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс был обвинен в злоупотреблении терапевтическими исключениями (TUE). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад британского парламента.

Из доклада следует, что гонщик использовал запрещенные вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Отмечается, что участник команды Sky применял допинг, а именно кортикостероиды, при подготовке к веломногодневке «Тур де Франс» 2012 года, которую в итоге выиграл.

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Парламентарии заявили, что спортсмен пересек этическую черту при использовании TUE. Он применял вещество триамцинолон не по медицинским показателям (для лечения астмы), а для того, чтобы привести себя к идеальному соотношению веса и силы перед гонкой. Утверждается, что Уиггинс благодаря этому имел преимущество перед соперниками во время соревнований.

Представители команды Sky в заявлении на сайте отвергли обвинения в свой адрес и в адрес спортсмена.

Уиггинс завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го. Спортсмен — пятикратный олимпийский чемпион, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке, одно — на шоссе. Он восемь раз становился чемпионом мира. В 2012 году гонщик выиграл «Тур де Франс».

Терапевтическое исключение — механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.

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