Южная Корея остановит войну громкоговорителей с северокорейцами

Южная Корея с 23 апреля прекратит антисеверокорейское пропагандистское вещание через громкоговорители на границе двух государств. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на министерство обороны страны.

В военном ведомстве такое решение объяснили желанием создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии межкорейского саммита.

«Мы надеемся, Северная Корея оценит этот шаг», — сказал представитель министерства. Однако пока не известно, прекратил ли Пхеньян пропагандистское вещание со своей стороны.

Так называемая война громкоговорителей между странами возобновилась в 2015 году после подрыва южнокорейских военных на мине, предположительно, установленной северокорейскими специалистами.

Улучшение отношений Сеула и Пхеньяна наметилось после зимней Олимпиады, которая прошла в южнокорейском Пхенчхане. На Игры КНДР отправляла своих спортсменов, высокопоставленные делегации из страны посетили церемонии открытия и закрытия.

10 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые официально заявил о предстоящей встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Третий межкорейский саммит пройдет 27 апреля в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств.

Пропагандистская кампания двух государств друг против друга велась непрерывно с 1953-го по 2004 год. Психологическая война предусматривала критику соседа с помощью радиовещания, распространения листовок и даже запуска воздушных шаров с надписями.

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