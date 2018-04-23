Американка-«колумбайнер» проведет жизнь в тюрьме

В американском штате Иллинойс женщину, собиравшуюся устроить массовый расстрел, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает New York Post.

Линдси Суваннарат (Lindsay Souvannarath) на суде признала, что собиралась расстрелять посетителей местного торгового центра в преддверии Дня святого Валентина в 2015 году.

Она и ее напарник Рендал Сеферд (Randall Shepherd), которого ранее приговорили к 10 годам заключения, собирались взять оружие у отца третьего соучастника несостоявшегося преступления Джеймса Гэмбла (James Gamble) и расстрелять как можно больше людей на фудкорте заведения. После этого они планировали застрелить друг друга, передавало CBC News.

Молодые люди познакомились через интернет. Все трое были поклонниками Эрика Харриса и Дилана Клиболда, расстрелявших 13 учеников и покончивших с собой в американской школе Колумбайн в 1999 году. Гэмбл покончил жизнь самоубийством при аресте в 2015 году. Как пишет издание, суду стало известно, что перед расстрелом он планировал убить своих родителей.

«Странное чувство найти того, с кем ты хочешь умереть вместе. Я была бы его Эриком, а он моим Диваном», — гласила записка, найденная в камере Суваннарат в 2015 году. Суду также была предоставлена электронная переписка преступников, в которой они делились мыслями о том, что «людей, которые должны умереть слишком много, а тех, кто готов отправить их на тот свет — слишком мало».

Адвокат 26-летней девушки заявлял, что такие слова его клиентки ничего не значат, и до дела все же не дошло. По его мнению, фантазии молодых людей не имели ничего общего с реальным планированием убийства. Сама Суваннарат на слушании в суде выступить отказалась.

14 февраля этого года в штате Флорида 19-летний Николас Круз расстрелял 17 учеников в школе Паркленд. Сообщалось, что 19-летний Круз любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. В подписях к снимкам он шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия».

В том же месяце полиция штата Калифорния задержала двух подростков, которые, предположительно, хотели устроить массовый расстрел в школе. Тогда их разговор о массовом расстреле и желание превзойти «Колумбайн» услышала женщина, доложившая об этом в полицию.

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