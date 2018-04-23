Умершего Мини-Мы из «Остина Пауэрса» обвинили в унижении карликов

Активист и писатель Юджин Грант обвинил актера-карлика Верна Тройера в унижении людей с аномально маленьким ростом. Его колонка опубликована на The Guardian в понедельник, 23 апреля.

«Роль агрессивного, покорного слуги в фильмах об Остине Пауэрсе нанесла огромный вред сообществу карликов и нашей битве за уважение», — отметил автор.

Гранд добавил, что сам является карликом, и ему было 13 лет, когда вышел фильм «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» с участием Тройера. По его словам, персонаж актера объединял все самые неприятные стереотипы, выставлял карликов глупыми людьми. «Это была даже не настоящая самостоятельная роль, а всего лишь реплика другого героя», — написал он.

Грант подчеркнул, что многих карликов до сих пор окликают на улице, обзывая их «Мини-Мы». Он добавил, что среди карликов очень распространены самоубийства, и обществу необходимо пересмотреть свои взгляды на таких людей.

Верн Тройер наиболее известен по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе. Актер, рост которого составлял 80 сантиметров, также появлялся в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильмах «Воображариум доктора Парнаса» и «Гарри Поттер и философский камень». Тройер умер в конце апреля 2018 года, ему было 49 лет.

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